Oposição manipula e distorce a verdade ao mostrar uma UPA que não existe mais em Gurupi

Da redação

Em mais uma demonstração de desespero e falta de compromisso com a verdade, a oposição volta a atacar a gestão da prefeita Josi Nunes (UB), desta vez usando vídeos antigos para tentar enganar a população de Gurupi. Em sua campanha, eles recorrem a imagens de uma UPA que não existe mais, manipulando fatos e, de maneira irresponsável, explorando pessoas em momentos de vulnerabilidade. Esse tipo de tática revela uma clara falta de propostas concretas e o total desconhecimento das verdadeiras conquistas da atual gestão.

A verdade precisa ser dita com clareza. A UPA de Gurupi, desde que Josi Nunes assumiu a prefeitura, passou por uma transformação completa e hoje é referência em todo o Tocantins. O que a oposição esconde é que, graças à liderança de Josi Nunes e à parceria estratégica com a Universidade de Gurupi (Unirg), firmada em 2022, a UPA foi completamente reformada e modernizada. Foram mais de R$ 650 mil investidos em melhorias estruturais, novos equipamentos, como um aparelho de raio-x, e a renovação completa do mobiliário. Tudo isso para garantir que a população receba o atendimento que merece, em um ambiente moderno e eficiente.

Enquanto a oposição tenta confundir o eleitor com informações ultrapassadas, a gestão Josi Nunes trabalha com resultados. A revitalização incluiu, além de uma nova estrutura física, a reorganização dos fluxos de atendimento, separando as áreas de atendimento adulto e infantil, e a implantação de tecnologias como o prontuário eletrônico e o monitoramento por vídeo. Isso sem contar o aumento no número de médicos, o controle digital do fluxo de atendimento e a criação de um estoque local de medicamentos e insumos. Nos últimos quatro meses, a UPA realizou 65.582 atendimentos, uma média de 545 por dia, e 117.332 procedimentos, atingindo quase mil atendimentos diários. Esses números são a verdadeira resposta aos ataques infundados da oposição.

*Nova sede*

Enquanto a oposição se prende ao passado, Josi Nunes está de olho no futuro. A prefeita já está articulando a construção da sede própria da UPA, uma obra que vai consolidar ainda mais a excelência no atendimento à saúde em Gurupi. Josi Nunes está em busca dos recursos necessários, com apoio de emendas parlamentares e parcerias com deputados federais e senadores comprometidos com o desenvolvimento da cidade. Vale lembrar que, só nos últimos anos, essas parcerias resultaram na captação de aproximadamente R$ 200 milhões para obras e projetos em Gurupi.

Diferente daqueles que preferem o caminho da crítica vazia e da desinformação, a prefeita Josi Nunes está focada em resultados concretos e em cuidar das famílias de Gurupi.