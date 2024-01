Palmas: Após ser recomendado a não usar óculos, candidato a vereador ironiza marqueteiro; político não pode usar algemas  

Por Wesley Silas

“Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim (eu uso óculos)”, Herbert Vianna na primeiro verso da Canção Óculos, sucesso no Rock in Rio de 1985. O pretenso candidato a vereador por Palmas, Fábio Ribeiro, que faz parte da Federação Rede/PSOL, ironizou um marqueteiro que orientou os pré-candidatos a não usarem óculos escuro. “O que os políticos não podem usar jamais, são algemas ou tornozeleira”, disse sobre a recomendação do marqueteiro que não teve o nome revelado.

Contudo, a estratégia de etiqueta social do marqueteiro deve levar em conta que os óculos podem ser uma barreira visual entre o candidato e o eleitor, levando em conta recomendações de consultores de imagens públicas ao defenderem que os olhos são a janelas da alma e são nos contatos visuais que se constrói confiança. Ou será que os óculos passaram a chamar a atenção dos eleitores como aconteceu como o presidente dos EUA, Joe Bidem que usou óculos escuros em plena campanha eleitoral e não Brasil, em abril de 2023 o presidente Lula publicou um vídeo em seu instagram durante uma viagem nos Emirados Árabes Unidos, dizendo que quando ele coloca óculos de sol ele “se transforma no Brad Pitt”.

“Se eu tô alegre

Eu ponho os óculos e vejo tudo bem

Mas se eu tô triste eu tiro os óculos

Eu não vejo ninguém”

Trecho da músca Óculos, de Herbert Vianna.