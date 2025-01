Palmas: Conheça os 29 secretários nomeados pelo prefeito Eduardo Siqueira

da redação

Após a solenidade de transmissão da faixa, o prefeito Eduardo Siqueira Campos deu início ao primeiro ato, a Medida Provisória da estrutura administrativa da sua gestão e a posse de 29 secretários e presidentes de autarquias da Prefeitura de Palmas. Confira a relação dos secretários empossados e os respectivos perfis:

Secretário da Casa Civil – Rolf Costa Vidal

Advogado, Mestre em Desenvolvimento Regional, especialista em Direito Público, especializando em Direito Penal Econômico; Na esfera pública ocupou os cargos de Secretário-Chefe da Casa Civil (2018-2021), Conselheiro de Administração do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal (2018-2020) e Secretário de Estado da Juventude (2014), ambos no Governo do Estado do Tocantins.

Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito – Carlos Antônio da Costa Júnior

Natural de Pium-TO e formado em Administração de Empresas. Foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da Faculdade Católica e da Federação Nacional dos Estudantes de Administração. Também ocupou o cargo de Tesoureiro da União Estadual dos Estudantes (UEE-TO) e foi Presidente Estadual da Juventude do PSDB/TO. Na gestão pública, foi Secretário Executivo da Juventude e Esportes do Estado (gestão Siqueira Campos): Chefe de Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais (gestão Siqueira Campos) e Subsecretário de Relações Institucionais (gestão Siqueira Campos ). Na Assembleia Legislativa, Carlos Júnior foi Chefe de Gabinete do Dep. Estadual Eduardo Siqueira Campos por oito anos.

Secretário da Comunicação – Élcio de Souza Mendes

Jornalista com mais de 20 anos de atuação profissional, pós-graduado em Assessoria de Comunicação e Imprensa e com MBA em Marketing Político. Foi Secretário da Comunicação do Estado do Tocantins e da Prefeitura de Gurupi. Foi Diretor de Comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Tocantins. Foi Assessor de Comunicação do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos e da deputada estadual Josi Nunes. Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins (2007 a 2010). Iniciou a carreira profissional como repórter e editor em jornal impresso e também em emissoras de TV e rádio no Estado do Tocantins.

Secretário de Governo – Sérgio Vieira Marques (Soró)

Nasceu em Santa Filomena, estado do Piauí no ano de 1963 e teve quatro filhos, Juliana (in memoriam), Cecília, Davi e Sérgio Manuel. Chegou em Gurupi no início de 1983. Desde o início de 1986 Soró convive muito próximo ao grupo político liderado por José Wilson Siqueira Campos “in memoriam” e Eduardo Siqueira Campos, tendo acompanhado a luta pela criação do Estado do Tocantins durante a Assembleia Nacional Constituinte e nos anos que seguiram.

Soró passou a atuar como assessor político no grupo de Siqueira Campos e, em 1992, quando Eduardo Siqueira Campos foi eleito primeiro prefeito de Palmas, Soró foi chamado para trabalhar na gestão, atuando na administração durante toda estruturação da Capital.

Finalizado os quatro anos de Eduardo à frente da prefeitura de Palmas, Soró volta para Gurupi e é eleito vereador, sendo o parlamentar mais votado em 1996. Em 2000 reelegeu-se também com expressiva votação.

A experiência no serviço público teve sequência como assessor parlamentar do senador Eduardo Siqueira Campos; foi secretário de Esportes e secretário Chefe de Gabinete no município de Gurupi na gestão de Laurez Moreira e também na Gestão da atual da prefeita Josi Nunes. Na iniciativa privada, Soró também atuou como diretor da repetidora da Televisão Record, em Gurupi.

Secretário de Finanças – Glauber Santana Aires

Formado em Ciências Contábeis e Especialista em Auditoria Contábil e Gestão Pública. É servidor de carreira do Município de Palmas no cargo de Auditor Fiscal. É Consultor Tributário para Municípios e realiza Formação em Administração de Empresas.

Secretário da Controladoria-Geral do Município – Júlio Edstrom Secundino Santos

Advogado, graduado em Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos (2008), Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília (2014). Doutor em Direito pelo UniCEUB, Membro da comissão de ensino jurídico da OAB/MG. EX-Coordenador de Pós Graduação do IDASP/Palmas. Professor do Curso de Direito do Unitop em Palmas. Pesquisador do Centro Universitário de Brasília. Assessor Especial no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes temas, Terceiro Setor, direitos fundamentais, educação em direitos humanos, cidadania e direito e Seguridade Social. Membro dos grupos de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas do Terceiro Setor (NEPATS) da UCB/DF, Políticas Públicas e Juspositivismo, Jusmoralismo e Justiça Política do UNICEUB. Editor Executivo da REPATS E-mail: [email protected]

Procurador-Geral do Município – Renato de Oliveira

Natural de Goiânia, 49 anos, mora em Palmas desde 1999. Formado em Edificações pelo IFTO e em Formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil; Advogado há 15 anos; Pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil e Direito Eleitoral. Foi Diretor Jurídico da Secretaria do Planejamento e da Secretaria de Relações Institucionais do Tocantins 2011/2013. Diretor Jurídico da Assembleia Legislativa do Tocantins 2015 a 2024

Secretário da Zeladoria Urbana – Marcílio Guilherme Ávila

Possui vasta experiência em Administração Pública, foi Secretário de Infraestrutura de Palmas (2013 a 2016); Secretário de Turismo de Santa Catarina; Vereador, tendo ocupado os cargos de primeiro secretário e presidente da Câmara Municipal de Florianópolis.

Secretário da Administração e Modernização – Cleison Almeida Nunes

Gestor Público. É graduado em Ciências Contábeis e especialização em Gestão Pública com ênfase em Governo Local, além de ser especialista em Sistema de Custos no Setor Público. É servidor efetivo no cargo de Auxiliar Administrativo no Quadro Geral da Prefeitura de Palmas. Em sua trajetória, Cleison Nunes acumulou vasta experiência nas áreas de Administração, Orçamento, Contabilidade e Finanças Públicas. É instrutor credenciado na Escola de Governo de Palmas, onde contribui para a formação e capacitação de outros profissionais no serviço público.

Secretário do Planejamento, Orçamento e Licitações – André Fagundes Cheguhem

Advogado, formado pela PUC-RS, especialista em Direito Público, Gestão Pública e Direito Administrativo pela Fundação Escola do Ministério Público do RS. Servidor do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Palmas/TO no cargo de Analista de Controle Interno desde 2014. Foi Controlador-Geral do Município na gestão Carlos Amastha (2017-2018) e Cinthia Ribeiro (2019-2024).

Secretária da Mulher – Solange Jane Tavares Duailibe de Jesus

Jornalista, foi deputada estadual por três mandatos, vereadora de Palmas e Secretária Municipal de Assistência Social. Quando primeira-dama de Palmas (2005 a 2012) desenvolveu relevante trabalho social, implantando vários programas que impactaram positivamente, a vida das pessoas menos favorecidas, citem-se, dentre outros, os projetos, “Mamãe a Bordo”, “Casamento Comunitário” e “Acolher para Crescer”. Desempenhou papel fundamental na discussão e realização das escolas de tempo integral e CEMEI’s de Palmas.

No período em que esteve à frente da Secretaria Municipal da Assistência Social, manteve o costumeiro cuidado com o próximo, inclusive teve a oportunidade de participar da implementação do programa “Meu Teto”, que garantiu moradia digna a inúmeras famílias carentes. Com o olhar humanizado e atento às causas sociais, fundou o Centro Tocantinense de Apoio à Arte e à Cultura, denominado “Sol e Anjos”, entidade sem fins lucrativos que oferecia a crianças e adolescentes da Capital, cursos em diversas áreas culturais, como dança pintura, artes e música.

Secretária da Saúde – Dhieine Caminski

Psicóloga Especialista em Atenção Primária pela Universidade do Vale do Itajaí em parceria com o Ministério da Saúde, possui experiência em gestão pública e privada de serviços em saúde. Atuou como Diretora de Atenção Especializada na Secretaria Estadual de Saúde, e já foi Gerente de Saúde Mental na Secretaria Municipal da Saúde de Palmas.

Secretária da Ação Social – Polyanna Marques Teixeira Siqueira Campos

Esposa de Eduardo Siqueira Campos é a primeira-dama de Palmas, Tocantins. Formada em Letras, com licenciatura em Línguas e Literatura de Língua Inglesa pelo CEULP ULBRA, onde se graduou em 2001, ela traz consigo uma sólida formação acadêmica e uma profunda paixão pela ação social. Filha de Paulino Teixeira e Gabriela Marques Teixeira, Polyanna cresceu em um ambiente que valoriza o amor ao próximo e o compromisso com a comunidade. Sua família chegou ao Tocantins na cidade de Gurupi, no final dos anos 70. Mãe de três filhos — Gabriel, Samuel e Gael — Polyanna equilibra suas responsabilidades familiares com seu papel de primeira-dama. Seu amor pela família e sua determinação em promover a inclusão social a impulsionam a trabalhar em prol das causas sociais e do bem-estar das famílias palmenses.

Secretário da Agricultura e Serviços do Interior – Raimundo Rego Negreiros (Major Negreiros)

Natural de Pastos Bons-MA, 54 anos, Major da Polícia Militar, Formado em Letras pela ULBRA, Professor da Academia da PMTO, Vereador de Palmas por 3 mandatos, Presidente da Câmara da Capital, Prefeito interino de Palmas e Secretário da Agricultura da Capital.

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária – Israel Henrique de Melo Sousa

Nascido em Anápolis-GO, Engenheiro Civil, formado pela Universidade Federal do Tocantins. Possui em especialização em: Engenharia da Qualidade; ?Engenharia de Estruturas; ?Projetos Urbanísticos para loteamentos e condomínios e Direito Urbanístico e Ambiental. É servidor da Prefeitura de Palmas desde 2017 atuando na Regularização Fundiária e, posteriormente nas demandas de desenvolvimento e planejamento urbano.

Secretária da Educação – Débora Guedes Leandro de Jesus

Graduada em Pedagogia (UNITINS, 2007); Mestra em Educação (UFT, 2022); Pós-graduação em Gestão Educacional (UFSM, 2011); Pós Graduação em Língua Brasileira de Sinais (UCDB, 2015); Pós-graduação em Teologia (FAETEO, 2020); Proficiência em Língua Brasileira de Sinais (MEC, 2009). Experiência na área de Educação, atua como Técnica em Ensino Especial, Docência e Formação para Professores da Rede Pública por meio da Diretoria Regional de Ensino, Intérprete de LIBRAS em sala de aula, grandes eventos e Professora Universitária (CEULP/ULBRA).

Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas – Paulo Cézar Monteiro da Silva

Engenheiro Eletricista e servidor efetivo da Prefeitura de Palmas desde o ano 2000. Foi Secretário de Infraestrutura de Palmas; Subsecretário; SubPrefeito e Superintendente. Além de Superintendente de Iluminação Pública do Governo do Estado.

Presidente da Agência de Turismo – Ana Paula Setti Nogueira

Graduação em Turismo – Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), 2008 – possui Pós-graduação em Gastronomia e Gestão em Negócios. Empresária no setor de gastronomia – 18 anos de experiência na gestão e operação de negócios gastronômicos, focando em culinária de alto padrão e atendimento diferenciado. Assistente Administrativo Concursada – Município de Jacarezinho, PR. Chefe de Gabinete; Diretora Executiva do Provopar, liderando projetos sociais e ações de interesse público; Consultora do Sebrae – Desenvolvimento de projetos turísticos e implantação de boas práticas de governança, com foco em fortalecimento de destinos e capacitação de empreendedores.

Secretário de Mobilidade Urbana e Defesa Civil – Francisco Seixas Tadeu de Lima

Advogado, professor e Agente de Trânsito Municipal, concursado desde o ano 2000. Especialista em Ciências do Trânsito, Cível, Trabalhista e Empresarial. Casado, 4 filhos Natural de Redenção/CE.

Secretário de Planejamento Urbano – Ronaldo Dimas

Um dos fundadores e primeiro presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Tocantins – SINDUSCON-TO (1992-1997); Foi presidente da FIETO, do SESI e SENAI Tocantins por dois mandatos (1997-2003); Foi diretor e conselheiro fiscal da CNI – Confederação Nacional da Indústria (1998-2004). Eleito deputado federal em 2002. Membro do Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de São Paulo (2008-2010), a maior companhia habitacional da América Latina. Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano (2011-2012) no Governo do Estado do Tocantins. Em 2012 foi eleito prefeito de Araguaína, sendo reeleito em 2016.

Secretária de Proteção e Bem-Estar Animal – Ana Gabriela Cianni Siqueira Campos

Formada em Medicina desde 2010, especialista em Anestesiologia desde 2014 pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tendo trabalhado nos últimos 14 anos em hospitais públicos e particulares. Apaixonada pelo SUS e pelas políticas públicas de acesso à saúde, associa sua profissão ao seu amor pelos animais e à atividades de proteção e defesa da fauna urbana e silvestre em situação de vulnerabilidade. Dona de 8 gatos e cachorros resgatados das ruas e disposta a atingir o objetivo de fazer de Palmas uma cidade sem animais de rua.

Secretário Extraordinário de Igualdade Racial e Direitos Humanos – José Eduardo de Azevedo

José Eduardo de Azevedo é Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Tocantins (PPGCiamb/UFT). Mestre em Comunicação e Sociedade pela mesma Universidade, possui graduação em Comunicação Social – Jornalismo pela UFT. É pós-graduado em Comunicação Jurídica Estratégica na Era Digital pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat). Trabalhou como Assessor de Comunicação na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Palmas. É sindicalizado pelo Sindicato dos Jornalistas do Tocantins e integra o Movimento Negro Unificado (MNU) no Estado.

Presidente da Agência de Transporte Coletivo de Palmas – Walace Pimentel

Bacharel em Direito – 58 anos – Universidade Católica de Goiás – Pós Graduado em Direito Civil e Processo Civil; Advogado Militante da área Criminal e Cível; Foi Procurador do Município de Palmas; Foi Secretário Executivo da Agência de Regulação Palmas-TO; Presidente da Sub Seção da OAB-TO – Gurupi; Conselheiro Estadual da OAB-TO; Ouvidor da OAB-TO; Analista Técnico Jurídico – Palmas – Tocantins. Efetivo por Concurso Público; Professor da Academia de Polícia Militar – Tocantins; Professor Universitário. Cadeiras: Direito Penal e Processo Penal. FAFIC (UNIRG) – Tocantins; Delegado de Polícia Civil do Tocantins. Efetivo por Concurso Público.; Professor da Academia de Polícia Civil – Tocantins; Assessor Jurídico – Tribunal de Justiça/Tocantins; Advogado – Goiânia – Goiás; Servidor do Tribunal de Justiça de Goiás, como Analista Jurídico;

Presidente da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – Marcelo Wallace de Lima

Advogado – Atuou como Presidente da Agência de Regulação de Palmas/TO, Tesoureiro e Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Seccional da OAB no Tocantins. Tem experiência na(s) área(s) de regulação, Direito Eleitoral, Direito Criminal e como gestor público dentre outras .

Presidente da Fundação Cultural – Luciélia de Aquino Ramos (Luara Aquino)

Mestra em Comunicação e Sociedade PPGcoms UFT- TO (2021). Bacharel em Artes Visuais UFG-GO (1989). Especialista em Português pela UNIVERSO, 1992. Agrimensora pela Escola Técnica de Goiás. IFTGO. Experiência como Conselheira de Políticas Culturais em nível Estadual e Municipal, do Tocantins CPCTO (2013-2015) da Câmara de Artes Visuais e Vice-Presidente do Conselho e em (2021-2022) representou a Câmara do Patrimônio Material e Secretária Geral do Conselho e de Palmas CMPC (2021.2022) e (2022-2023) representado a Câmara do Patrimônio Cultural, nos dois mandatos. Coordenadora Metodológica do Comitê de Cultura no Tocantins – FETAC/TO (Programa Nacional dos Comitês, Ministério da Cultura – MINC/SCC). Experiência como Professora Universitária, nas Faculdades Objetivo IEPO -Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo e FAPAL – Faculdade de Palmas, onde coordenou o curso de Comunicação Social Publicidade e Propagada de 2006 a 2020. Foi também professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFT – Universidade Federal do Tocantins, da Católica -TO e do IEPO. Experiência em Gestão Cultural em Palmas como Secretária de Cultura de Palmas (1996 a 2000). Delegada da VI Conferência Nacional da Cultura – CNC – 2024, da III CNC e da I CNC representando a sociedade civil do Tocantins. Atuou na Assessoria Técnica e de Planejamento Tocantins da Secretaria da Cultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da ADETUC – Agência de Desenvolvimento do Turismo e Cultura (2015 a 2020). Atual Presidente da Associação dos Pioneiros de Palmas. Está Coordenadora e Instrutora de Avaliadores Juninos Tocantins CAJUTO/FEQUAJTO e avaliadora de concursos juninos. Desde 1993 trabalha com o movimento junino do Tocantins. Ativista Cultural, investe em estudos sobre Políticas Culturais, legislação cultural, Patrimônio cultural, Culturas populares, Artes Visuais – curadoria em Artes Visuais, Cenário para espetáculos, figurinos e projetos culturais.

Presidente da Fundação da Juventude de Palmas – Juniel Carvalho de Sousa

Formado em Teologia e cursando Gestão Pública – Foi Conselheiro Tutelar e Coordenador da Juventude da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Na iniciativa privada, foi instrutor de trânsito, consultor de negócios, auxiliar administrativo e auxiliar de produção.

Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas (PreviPalmas) – Raul de Jesus Lima Neto

Economista – pós-graduado em Gestão Pública, Servidor Público Efetivo da Prefeitura de Palmas; possui certificação profissional em Regime Próprio de Previdência; Foi Assessor da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Secretário Extraordinário de Representação em Brasília – Vicente Alves de Oliveira

Aviador Comercial, Gestor Público e Pecuarista. Foi Senador da República; Deputado Federal; Deputado Estadual por dois mandatos e Presidente da Assembleia Legislativa, quando assumiu o Governo do Estado interinamente. Foi também Prefeito de Porto Nacional – TO.

Secretária Extraordinária de Articulação Social – Ana Maria Monteiro de Castro

Graduada em Serviço Social e em Administração de Empresas. Na Prefeitura de Palmas foi Diretora de Cadastro Habitacional, Diretora de Direitos Humanos, Chefe da Divisão de Eventos Culturais, Diretora de Ações Culturais. Foi Assessora Parlamentar na Câmara Municipal de Palmas. No Governo do Estado do Tocantins foi Gerente de Atendimento ao Consumidor, Assessora Especial da Governadoria.