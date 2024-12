Palmas: Vereador Josmundo deixa oposição e anuncia que será base de Eduardo Siqueira

da redação

O vereador Josmundo Vila Nova (PL) anunciou nas redes sociais neste domingo, 29, que, após “ouvir com muita atenção” sua base, a comunidade dos Aurenys e das demais regiões de Palmas, vai compor a base do prefeito eleito Eduardo Siqueira Campos (Podemos). Ele foi eleito na base da candidata derrotada em outubro, a deputada estadual Janad Valcari (PL). Com isso, Eduardo chega a 7 parlamentares na Câmara contra 15 para a oposição.

Josmundo anuncia ainda que mudou o voto na eleição da mesa diretora da Câmara. Ele é um dos 13 que haviam declarado apoio à candidatura de Marilon Barbosa (Republicanos) contra José do Lago Folha Filho (PSDB), aliado de Eduardo.