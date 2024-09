Palmeirópolis: Sumiço de aparelho de ultrassom de Hospital Municipal se torna caso de polícia, enquanto prefeito faz uso político do sumiço do aparelho

No último final de semana, um fato surpreendeu a comunidade de Palmeirópolis, no Sul do estado, um aparelho de ultrassom avaliado em R$ 200 mil desapareceu misteriosamente do Hospital Municipal Francisco Macedo, gerando preocupação e indignação na comunidade local. O caso se tornou uma guerra de narrativas entre a oposição que critica descaso da gestão com a saúde, enquanto o prefeito Bartolomeu, alheio à situação após a polêmica, gravou um vídeo transferindo a responsabilidade para seus adversários político.

O aparelho teria sumido desde julho deste ano, mas, somente neste final de semana é que a comunidade teve conhecimento do fato por meio de vídeo publicado nas redes sociais e, até o momento, as autoridades não conseguiram localizar o equipamento.

Em um vídeo gravado em frente a Delegacia de Polícia da cidade, o prefeito Bartolomeu justificou o sumiço do aparelho “como uma forma que a oposição tentou para prejudicar” a sua imagem e acusou o profissional da saúde que deu falta do equipamento dentro do hospital, pois segundo ele, seria “ligada à oposição”. Após a repercussão o prefeito declarou em um vídeo que resolveu buscar nas imagens de segurança alguma pista que esclareça o sumiço do aparelho.

O que causa estranheza é que, funcionários do hospital, teriam dado falta do equipamento apenas no há duas semanas, mas, trabalhadores do hospital, que pediram para não se identificarem, alegam que o aparelho estaria desaparecido desde julho deste ano.

A situação chegou até a comunidade que, de forma revoltante, gravou vídeo questionando a responsabilidade da gestão municipal quanto ao equipamento que simplesmente desapareceu dentro da Unidade de Saúde, sem que ninguém percebesse.

Segundo informações, o aparelho era fundamental para a realização de exames de imagem, essenciais para o diagnóstico de diversas condições de saúde.

A falta do equipamento impacta diretamente os atendimentos, forçando os pacientes a buscarem serviços em outras localidades.

Nos grupos de WhatsApp da cidade, moradores de Palmeirópolis expressaram sua preocupação, ressaltando a importância do aparelho para a saúde da população local.

Enquanto isso, os pacientes seguem sem respostas e ficam na expectativa de que a situação se normalize o mais breve possível.