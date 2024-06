Paraíso-TO: PT lança pré-candidato a prefeito em cidade onde Bolsonaro teve maioria de votos

da redação

“Mudar para transformar” foram as palavras de ordem do evento de lançamento da pré-candidatura do médico Luís Antônio à Prefeitura de Paraíso do Tocantins pela Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PCdoB, PT, PV), O evento contou com a presença de dirigentes dos partidos da FE Brasil e REDE, que integra a frente democrática da cidade.

“Uma noite de importante debate aberto com a militância e partidos aliados, onde pudemos unir forças em prol da construção de uma grande frente democrática, rumo às eleições de outubro, em um projeto de inclusão e respeito ao povo trabalhador do nosso município”, destacou o pré-candidato Dr. Luís Antônio.

O evento contou ainda com a presença de pré-candidatos a vereador, do presidente do PCdoB no município, Jeremias Campelo; do ex-senador Donizeti Nogueira; do presidente do PT de Palmas, João Helder Vilela; da Secretária de Mulheres do PT Tocantins, Prof. Ana Cleia, bem como do presidente estadual do Rede Sustentabilidade, Fábio Ribeiro, e demais lideranças do município.