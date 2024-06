Moradores do Setor Campo Bello participam de Plenária com Eduardo Fortes

Por redação

Na noite da última terça-feira, dia 11, os moradores do Setor Campo Bello, em Gurupi, tiveram a oportunidade de participar de uma plenária conduzida pelo deputado e pré-candidato à prefeitura, Eduardo Fortes. O encontro, que contou com a presença dos pré-candidatos a vereadores, teve como principal objetivo dar voz às demandas da comunidade para a elaboração do plano de governo.

“Estamos aqui para ouvir cada um de vocês. Nosso objetivo é desenvolver um plano de governo que abarque todas as necessidades da nossa população”, afirmou Eduardo Fortes, dando início à sessão.

Durante a reunião, diversos moradores aproveitaram a oportunidade para expressar suas preocupações. Neir Ferreira, residente do Setor, lamentou a situação do posto de saúde local.

“Há situações em que não conseguimos atendimento devido aos horários estabelecidos, mas as doenças não escolhem quando surgir”, desabafou.

Em resposta, Eduardo Fortes reafirmou seu compromisso com a comunidade. “Vou buscar soluções para esse problema e investir na melhoria da saúde em Gurupi, garantindo um atendimento de qualidade para todos”, assegurou.

É conhecido o histórico de Eduardo Fortes em cumprir suas promessas. Durante sua campanha para deputado, ele prometeu construir uma Casa de Apoio para auxiliar pessoas de outras cidades que necessitassem de tratamento em Gurupi. Em apenas um mês de mandato, a Casa já estava em pleno funcionamento e hoje acolhe diariamente 60 pessoas, oferecendo três refeições gratuitas.

O encontro realizado ontem reforçou a confiança dos moradores do Campo Bello de que suas vozes estão sendo ouvidas e que mudanças significativas estão a caminho.