Júnior Geo busca convencer eleitores que se abstiveram, votaram nulo e votaram em branco no primeiro turno em Palmas

Por Wesley Silas

Após criticar a candidata à prefeitura de Palmas, Janad Valcari, por usar sua imagem sem autorização em redes sociais e propagandas eleitorais, o deputado estadual Júnior Geo, do PSDB, destacou a importância de conquistar os eleitores que se abstiveram, votaram nulo ou em branco no primeiro turno. .

O deputado Júnior Geo foi a aposta do PSDB, presidido pela prefeita Cinthia Ribeiro e obteve 44.326 votos (27,99%) no primeiro turno, ficando atrás de Valcari, que recebeu 62.126 votos (39,22%), e de Eduardo Siqueira Campos, que somou 51.344 votos (32,42%). No total, 158.387 votos válidos foram registrados. Estes números deixam claro que os voto de Geo junto com a abstenção, votos nulos e votos em brancos que juntos somaram 51.137 votos serão o “fiel da balança” neste segundo turno.

De olho na conquista dos votos nulos que somaram no primeiro turno 5.425 (3,24%), e votos em branco totalizaram 3.484 (2,08%) e a abstenção dos eleitores foi de 42.228 (20,15%), o deputado Júnior Geo não abraçou a candidatura de Eduardo Siqueira Campos e agora busca incentivar os eleitores a participarem do processo eleitoral.

Geo, que não declarou apoio a Eduardo Siqueira Campos, busca agora mobilizar esses eleitores. “Abstenção, voto em branco ou nulo só favorece quem você não quer que seja eleito. Eu já me decidi: não voto na Janad”, declarou em suas redes sociais.

Para incentivar a participação no segundo turno, marcado para 27 de outubro, o Governo do Tocantins e a Prefeitura de Palmas transferiram a comemoração do Dia do Servidor Público, de 28 de outubro para 1º de novembro de 2024, estabelecendo ponto facultativo na nova data.