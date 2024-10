Em adesivaço, Eduardo Siqueira e prefeita Cinthia Ribeiro destacam “sentimento de vitória” neste segundo turno

Por Redação

Em uma manhã animada e cheia de entusiasmo, o candidato a prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, da coligação Juntos Podemos Agir, e prefeita Cinthia Ribeiro reuniram uma multidão de apoiadores em um grande adesivaço, neste sábado, 19, em frente à sede do Podemos, no Jardim Aureny III. A energia do evento reforçou o apoio crescente que tem recebido nesta reta final do segundo turno, com o povo demonstrando confiança e esperança na vitória de Eduardo Siqueira e Carlos Velozo.

Com uma atmosfera descontraída e cheia de otimismo, Eduardo Siqueira e a prefeita Cinthia Ribeiro participaram ativamente aplicando adesivos nos veículos e mantendo o contato direto com os eleitores e sempre recebendo palavras de apoio e incentivo.

Em seu discurso, Eduardo Siqueira expressou sua gratidão e otimismo. “Deus cuidou para estarmos juntos para o bem dessa cidade. Quero manifestar a minha alegria. Recebam meu carinho e gratidão, guardarei no meu coração cada um de vocês. Esta é a sede do Podemos que lhes recebe, se sintam em casa. A vitória está próxima, vamos confiantes, será a maior vitória política do Estado do Tocantins”, declarou, emocionado.

Apoio dos aliados

O evento também contou com importantes declarações de apoio de figuras políticas, fortalecendo ainda mais a campanha. O vice na chapa, Pastor Carlos Velozo, ressaltou a importância do momento. “É um momento histórico, onde Palmas decidiu pela mudança e pelo avanço. Palmas volta a sonhar, e no dia 27 esse sonho vai se tornar realidade”, afirmou.

A prefeita Cinthia Ribeiro, presente no adesivaço, reafirmou seu compromisso com a candidatura de Eduardo, destacando a relevância do legado de Siqueira Campos. “Palavra em vida pública, assim como posicionamento, é essencial. Acima de tudo, temos que ter paixão para se fazer uma boa política. Eu tenho muito orgulho de ser uma membro da escola que é Siqueira Campos. Legado e história é algo que não se apaga. Eu declaro que este é um tempo novo para a nossa cidade. Vamos multiplicar nossos votos”, concluiu.

Sentimento de Pertencimento

O deputado federal Vicentinho Júnior também marcou presença e destacou o apelo popular da candidatura de Eduardo Siqueira. “O Eduardo virou sentimento, pertencimento. É aquela pessoa que todo mundo quer na sua casa no almoço de domingo. Hoje você é essa esperança que nos move, e estamos ao seu lado. Vamos construir a Palmas que sempre sonhamos e queremos. Estamos certos de que, no dia 27 de outubro, venceremos esta eleição”, declarou o deputado.

Representando os vereadores, Folha (PSDB) expressou a confiança da equipe. “Quando decidimos apoiar Eduardo, sabíamos que esse seria o sentimento dos palmenses. Vamos até a vitória”, afirmou.

Time reforçado

Outras lideranças também se fizeram presentes no evento, como o deputado Eduardo Mantoan, que reforçou seu entusiasmo. “É uma alegria imensa estar aqui. Sabemos que Eduardo Siqueira é o nome certo para dar continuidade ao desenvolvimento de Palmas. Vamos votar no 20, com a certeza de que estamos do lado certo da política”, disse.

O adesivaço contou ainda com a participação da candidata a vice de Júnior Geo, Ivanete Lima; do treinador Vanderlei Luxemburgo; da vereadora eleita Marycats; do atual vereador, Sargento Brasão (PSB); e outros líderes políticos e comunitários, consolidando o apoio popular e a confiança em Eduardo Siqueira Campos nesta reta final da campanha.