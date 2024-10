Eduardo Fortes destaca impacto econômico da usina solar fotovoltaica na economia de Figueirópolis

Por Redação

No sábado, 19, o deputado estadual Eduardo Fortes esteve em Figueirópolis para visitar a IPPER Solar, uma instalada na cidade há mais de um ano, fruto de sua articulação política junto a empresários da região. Com investimento de 35 milhões, a empresa tem sido fundamental para a geração de emprego e renda no município, além de promover o uso de energia limpa e sustentável.

Fortes, que preside a Frente Parlamentar da Agroindústria, reforçou a importância de investir em soluções energéticas sustentáveis. “Esse é o desenvolvimento que nosso Estado merece, com energia limpa e sustentável”, afirmou o deputado, destacando o impacto positivo da empresa no fortalecimento da indústria local.

O empresário Toti Milhomem ressaltou a importância dessa cooperação. “Nós só conseguimos desenvolver e mudar a história de um povo através do trabalho e da geração de renda. Por meio de empresas, podemos fomentar ainda mais a indústria, a pecuária e a agricultura do nosso município”, afirmou.

Além de visitar a IPPER , o parlamentar esteve na horta comunitária da cidade, que faz parte de um projeto maior de expansão voltado para a segurança alimentar e ao combate a fome, que será levado para outras regiões do Estado.