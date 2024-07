Pastor Rivaldo Magalhães afasta-se da Rádio Master FM para disputar vaga de vereador em Gurupi

Por Redação

O Pastor Rivaldo Magalhães, integrante da equipe de locutores da Rádio Master FM de Gurupi, anunciou seu afastamento da emissora na sexta-feira, 28 de junho, devido à sua pré-candidatura a vereador pelo Partido Progressista (PP). A decisão atende às exigências da legislação eleitoral, que agora estipula um tempo de desligamento maior para comunicadores, passando de 60 para 90 dias antes do pleito.

A nova legislação requer que alguns comunicadores façam um recesso um pouco superior a três meses. Em conformidade com essa regra, Pastor Rivaldo, um comunicador amplamente reconhecido, iniciará sua campanha política com o objetivo de conquistar uma cadeira na câmara de vereadores.

Pastor Rivaldo declara apoio ao deputado estadual Eduardo Fortes (PSD), pré-candidato a prefeito de Gurupi, enfatizando que acredita nas propostas de Fortes para o desenvolvimento da cidade, conhecida como a Capital da Amizade.

Perfil

Rivaldo Magalhães é casado com a pastora Lucélia Martins e pai de três filhos. Sua trajetória combina experiência espiritual e empresarial. Com uma década de atuação como pastor e vice-presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus Ministério de Anápolis no Tocantins, Pastor Rivaldo também possui uma sólida experiência como gestor de empresas.