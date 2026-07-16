Paulo Mourão defende conexão entre ferrovias Transnordestina e Norte-Sul no Tocantins

Da Redação O pré-candidato ao Senado Paulo Mourão (PT) manifestou apoio à proposta da Ferrovia Transnordestina Logística — concessionária controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) — para conectar a Transnordestina à Ferrovia Norte-Sul pelo Terminal de Guaraí. O projeto foi apresentado ao Governo Federal e está em análise pelo Ministério dos Transportes.

Argumentos do pré-candidato

Mourão afirma que a conexão fortalece a integração das cadeias produtivas regionais e exportadoras. Ele relembra que, quando prefeito de Porto Nacional (2005-2008), viabilizou junto ao governo Lula, ao então governador Marcelo Miranda, ao prefeito Raul Filho e à FIETO a construção da central multimodal da Ferrovia Norte-Sul em Luzimangues, distrito do município.

“A implantação da plataforma tornou-se um polo agro-industrial, atraindo empresas e gerando empregos”, afirmou.

O pré-candidato também defendeu a conexão da Ferrovia Leste-Oeste com a Norte-Sul em Figueirópolis. Com a chegada da Transnordestina, avalia que o estado se conectará com as principais ferrovias e rodovias federais do país. “Esse cenário será fundamental para atração de investimentos em agroindústria e logística, gerando milhares de empregos e melhoria de renda para nossa gente. Não podemos perder essa oportunidade”, disse.

Estágio do projeto

A Ferrovia Norte-Sul foi concebida em 1985 e teve obras iniciadas em 1987. Segundo o portal Click Petróleo e Gás, alcançou 73% de execução física, com estimativa de redução de até 30% nos custos de frete de grãos, minérios, combustíveis e produtos industrializados.

Mourão afirmou que pretende defender a concretização do projeto junto ao presidente Lula caso eleito. “No Senado, vou continuar com meu compromisso pelo desenvolvimento tecnológico, logístico e social do Tocantins, em sintonia com o novo PAC e o governo federal”, concluiu.

Proposta sem garantia de execução ou cronograma definido