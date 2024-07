PDT fará encontro estadual com a presença do ministro Carlos Lupi

da redação

O encontro estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Tocantins será realizado em Palmas, com as presenças confirmadas do ministro da Previdência Social e presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, e da senadora Leila Barros (Leila do Vôlei), que trarão suas experiências, perspectivas e expectativas para o cenário do partido no Tocantins.

“Este será um grande evento, que marcará o início da nossa participação no período eleitoral deste ano. Mais do que isso, será uma noite de debate político, troca de experiências com grandes líderes, escuta construtiva e vozes que trabalham pelo bem-estar social. Nosso objetivo é construir um estado forte e desenvolvido, e a participação ativa da comunidade é essencial para alcançarmos esse objetivo”, declarou Laurez Moreira.