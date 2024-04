PDT fortalece base em Miranorte e lança Stalin Bucar como pré-candidato a prefeito

da redação

Visando fortalecer as bases do PDT para as eleições de 2024, o vice-governador Laurez Moreira designou a nova diretoria da Comissão Provisória do partido na cidade de Miranorte.

A presidente municipal será Anice Bucar, que tem muita experiência política e coordenou todas campanhas de prefeito e deputado estadual de seu marido Stalin Bucar, o pré-candidato a prefeito da cidade.

“O PDT estará bem representado e a cidade de Miranorte ganha muito com a escolha do vice-governador Laurez Moreira”, disse Bucar ao destacar também o apoio do deputado estadual Gutierres Torquato para a corrida eleitoral.

“O deputado não representa somente a região sul do estado, mas sim todos os 139 municípios. A cidade de Miranorte vai poder contar com um deputado muito atuante na Assembleia Legislativa”, afirmou o pré-candidato.