Pelo PL, Paulo da Mega mantém candidatura em Dianópolis

da redação

Em Dianópolis, as duas candidaturas da oposição estão mantidas após uma reunião articulada pelo deputado federal Eli Borges (PL) na manhã desta quinta-feira, 8, com os dois grupos da cidade, um encabeçado pelo presidente da Câmara, Manin do Zorra, e pelo candidato a prefeito Paulo da Mega, ambos do PL; e outro pelo candidato do Republicanos, Jailton Bezerra. Eles enfrentarão em outubro o prefeito José Salomão (PT), que busca se reeleger.

Eli conversou com os dois grupos separadamente e depois juntou todo mundo. As candidaturas seguem, com o compromisso de não agressão, e manterão o diálogo aberto.

Dessa disputa entre os oposicionistas, Jailton Bezerra perdeu o apoio do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), irritado porque seu correligionário sugeriu uma composição e depois se recusou a abrir a vaga de vice para o PL.