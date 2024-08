Pelo PT, Célio Moura oficializa candidatura a prefeito em Araguaína

da redação

O ex-deputado federal Célio Moura (PT) teve a candidatura a prefeito de Araguaína homologada durante convenção da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB, realizada na última sexta-feira, 2 de agosto, no plenário da Câmara de Vereadores. A vice é a comunicadora Silene Borges.

A coligação majoritária é formada também pelos partidos REDE e PSOL, e tem apoio do AGIR. A chapa de candidatos a vereadores também foi homologada durante a convenção.

O evento que contou com a presença da militância e dirigentes dos partidos, bem como do ex-prefeito de Colinas do Tocantins, José Santana, e do ex-candidato a governador Paulo Mourão.

Em discurso, Célio Mouro ressaltou que sua candidatura conta com o apoio do presidente Lula e de muitos ministros do governo federal, além de lideranças nacionais do PT e de parlamentares da Federação REDE PSOL e do AGIR. Ele conclamou a militância a sair para as ruas, ir de casa em casa, de rua em rua para levar a mensagem de transformação da cidade de Araguaína.