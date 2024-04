Pesar: Autoridades do Tocantins lamentam falecimento do ex-prefeito de Paraíso do Tocantins, Manoel Jesus

Por Wesley Silas

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, por meio do Decreto n.º 880/2024, decretou luto oficial de três dias em todo o município, em virtude do falecimento do ex-prefeito Manoel Jesus Torres. O velório está previsto para acontecer a partir das 14 horas, no Hall de entrada da Assembleia Legislativa do Tocantins, onde será velado por duas horas.

O decreto, assinado pelo Prefeito Municipal, Celso Morais, ressalta a importância e o legado deixado por Manoel Jesus Torres, destacando seu papel significativo como munícipe e homem público, tendo exercido funções como Vereador, Prefeito e Deputado Estadual. Reconhece-se também os inestimáveis trabalhos dedicados à comunidade ao longo de sua vida, bem como as amizades construídas em diversos segmentos da sociedade. Confira o decreto, clicando aqui.

Em nota o Assembleia Legislativa do Tocantins, em nome do seu presidente, deputado Amélio Cayres, expressou profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Paraíso do Tocantins, Manoel Jesus Torres, 79 anos, ocorrido na manhã desta quarta-feira, 10.

“Líder político de grande expressividade na Região Vale do Araguaia, Jesus Torres foi suplente de deputado estadual ainda na 2ª legislatura, de 1991 a 1995, e prefeito de Paraíso entre de 1993 a 1996, liderando uma gestão marcada por importantes obras na área do desenvolvimento urbano, educação, saúde, esporte, cultura e bem-estar social no município”, disse o deputado Amélio Cayres.

Em seguida completou: “Que neste momento de dor, Deus conforte os corações dos seus entes queridos, em especial, os de sua esposa, Lúcia Maria Santana Torres, de seus filhos, Maurício Santana Torres, Rogério Santana Torres, Regina Santana Torres, Cristiane Santana Torres e Claudia Forster, e de seus 12 netos”.

O vice-governador, Laurez Moreira também lamentou a morte do ex-deputado, ex-prefeito de Paraíso do Tocantins, produtor rural e seu amigo, Jesus Torres, 79 anos,

“Ao longo de sua história foi um líder político exemplar, desempenhou o papel de lutar pelos interesses da comunidade realizando diversas obras. Foi suplente de deputado estadual ainda na 2ª legislatura, de 1991 a 1995, e prefeito de Paraíso entre 1993 a 1996”, lembrou Laurez. “Me solidarizo com os seus familiares e amigos. Neste momento de dor e saudade, rogo ao nosso bom Deus para que conforte o coração de cada um”, completou..

O ex-prefeito e ex-governador de Paraíso do Tocantins, Moisés Avelino também manifestou Pesar pela morte do pioneiro e um dos grandes políticos deste município. Sua extensa trajetória e notáveis serviços prestados em prol do povo. “A Família Torres, e em especial dona Lúcia , seus filhos Rogério, Cláudia, Regina, Cristiane e Maurício; aos amigos e paraisenses os nossos mais sinceros sentimentos. Que Deus, em sua infinita bondade, conceda a todos o conforto”, pontuou Avelino.

