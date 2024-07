Pesquisa eleitoral em Sandolândia: Prefeito Radilson atinge 92% de aprovação e pré-candidato Luciano Barreto lidera corrida eleitoral

da redação

Uma pesquisa eleitoral recente realizada pelo Instituto Skala revelou índice de aprovação de 92% para o prefeito Radilson, refletindo na alta satisfação da população com sua gestão. Além disso, a pesquisa mostrou que o pré-candidato a prefeito Luciano Barreto, que conta com o apoio do atual prefeito, está liderando as intenções de voto.

Resultados da Pesquisa

De acordo com os dados coletados pelo Instituto Skala, Luciano Barreto lidera com 65% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Sargento Robson com 28%.

Aprovação do Prefeito Radilson

A pesquisa também mediu a aprovação do atual prefeito Radilson, que alcançou 92%, um índice que demonstra a ampla aceitação de sua administração entre os cidadãos de Sandolândia.

