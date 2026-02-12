Pesquisa Exata.GO mostra Vicentinho Júnior em segundo lugar e a 3,6 pontos de Dorinha na disputa pelo governo do Tocantins

Por Redação

Pesquisa eleitoral do instituto Exata.GO Pesquisa LTDA, registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número TO-06595/2026 e divulgada nesta quinta-feira (12), aponta o deputado federal Vicentinho Júnior (PP) em segundo lugar na corrida ao governo do Tocantins, com diferença de 3,6 pontos percentuais em relação à primeira colocada, a senadora Dorinha Rezende (UB).

Intenção de voto estimulada

No cenário estimulado – quando é apresentado ao eleitor um cartão com os nomes dos pré-candidatos –, os resultados foram os seguintes:

– Dorinha Rezende: 22,93%

– Vicentinho Júnior: 19,33%

– Laurez Moreira: 9,72%

– Amélio Cayres: 6,13%

– Paulo Mourão: 3,86%

– Ataídes Oliveira: 3,33%

Eleitores que não souberam responder somam 18,01%, enquanto 16,69% declararam que não votariam em nenhum dos nomes apresentados.

Índice de rejeição

No levantamento sobre rejeição, quando o entrevistado aponta em quem não votaria para governador, os percentuais foram:

– Dorinha Rezende: 9,26%

– Laurez Moreira: 7,38%

– Paulo Mourão: 7,36%

– Amélio Cayres: 4,09%

– Vicentinho Júnior: 3,81%

– Ataídes Oliveira: 2,70%

Intenção de voto espontânea

Na modalidade espontânea – em que o eleitor responde sem receber uma lista de nomes –, o atual governador, Wanderlei Barbosa, lidera as menções:

– Wanderlei Barbosa: 8,95%

– Dorinha Rezende: 6,23%

– Vicentinho Júnior: 5,97%

– Laurez Moreira: 3,42%

– Paulo Mourão: 0,97%

– Amélio Cayres: 0,96%

– Ataídes Oliveira: 0,92%

Disseram que não votariam em nenhum 0,89%, enquanto 70,77% afirmaram ainda não saber em quem votar.

Considerando a margem de erro, há empate técnico entre Dorinha e Vicentinho na disputa pela segunda posição nesse cenário espontâneo.

Cenários simulados

O instituto também testou quatro cenários distintos. Em três deles, Dorinha aparece à frente, com Vicentinho Júnior em segundo lugar e diferença média entre 2 e 3 pontos percentuais. No cenário em que o nome de Dorinha é retirado da disputa, Vicentinho passa a liderar as intenções de voto. Os percentuais completos de cada cenário constam no relatório da pesquisa.

Metodologia

Foram entrevistadas 22.820 pessoas entre os dias 6 e 11 de fevereiro em diversas regiões do Tocantins. A margem de erro é de 1,1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Do total de entrevistados, 51% são mulheres (11.638) e 49% homens (11.182). A amostra abrange eleitores a partir de 16 anos, com níveis de escolaridade que vão de analfabetos a pessoas com ensino superior completo. A classificação econômica varia desde eleitores sem rendimento até os que recebem mais de cinco salários mínimos.

O levantamento também incluiu questões sobre intenção de voto para o Senado, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.