Pesquisa FIETO/ Tv Jovem Record / IPESPE: intenção de votos aponta Janad Valcari liderando com 40%

Por Redação

Pesquisa Quantitativa face a face realizada no município de Palmas -TO nos dias 06,07,08 e 09 de setembro de 2024. Foi extraída aleatoriamente uma amostra de 800 entrevistados, representativa do eleitorado do município de Palmas -TO.

Foram definidas cotas de sexo, idade e localidade; com controle de instrução. As entrevistas foram presenciais realizadas por equipe de pesquisadores com ampla experiência nesse tipo de abordagem.

A margem de erro máximo estimada para o total da amostra é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com a utilização de um intervalo de confiança de 95,45%.

Esta pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo TO-03334/2024