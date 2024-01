da redação

Pela primeira vez, a pesquisa Atlas estudou a aprovação de todos os governadores do país a partir de uma grande coleta de dados em todas as unidades de federação entre 18 e 31 de dezembro.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, concluiu o ano de 2023 com o maior nível de aprovação entre todos os governadores do país: 72%. Em seguida, em empate técnico, aparece Wanderlei Barbosa, o governador do Tocantins.