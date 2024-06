Pisoni Propõe UPA Infantil 24 Horas em Gurupi, inspirado em Araguaína

Propostas de Saúde São Destaque na Campanha para a Prefeitura

Por Redação

O pré-candidato à prefeitura de Gurupi, Cristiano Pisoni, lançou uma proposta significativa para a saúde do município: a criação de uma UPA Infantil, denominada PAI (Pronto Atendimento Infantil), com funcionamento 24 horas por dia. A ideia surgiu após Pisoni visitar uma unidade semelhante em Araguaína, no início de junho.

“Nossas crianças merecem um espaço de atendimento exclusivo e adequado, disponível em tempo integral. A UPA convencional pode ser um ambiente extremamente estressante para elas, com pacientes em estado crítico e situações de emergência. Podemos mitigar muitos traumas ao criar um local específico para os pequenos em Gurupi”, declarou Pisoni.

A UPA Infantil em Araguaína já atende cerca de 100 crianças diariamente e oferece uma estrutura completa com leitos, recepção, farmácia, salas de classificação de risco, serviços sociais, triagem, nebulização com medicação, pequenos procedimentos, raio-X e laboratório. A equipe é composta por mais de 100 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, laboratoristas e técnicos de raio-X.

“Queremos implementar a mesma estrutura em Gurupi. Com equipes bem treinadas, poderemos atender crianças de todas as regiões da cidade, proporcionando mais conforto e segurança tanto para elas quanto para seus pais, que terão a tranquilidade de contar com um atendimento de urgência especializado”, explicou Pisoni.

Além da UPA Infantil, Pisoni apresentou outra proposta inovadora: uma Clínica Escola para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Segundo ele, essas iniciativas garantirão que todas as crianças de Gurupi, sejam típicas ou atípicas, recebam a assistência necessária: “Nenhuma criança pode ficar desassistida. Recentemente, uma mãe de uma criança com Síndrome de Down relatou o descaso e a falta de terapias adequadas para a condição de sua filha. Essas crianças necessitam de uma atenção multidisciplinar e inclusiva. É um direito básico que deve ser assegurado. Em uma cidade do porte de Gurupi, é inadmissível que ainda não tenham tomado essas medidas”, afirmou Pisoni.

Pressão sobre a Prefeitura

A preocupação com o atendimento especializado em saúde veio após Pisoni ouvir as queixas de muitas famílias de crianças com TEA sobre a falta de suporte por parte do município. “Desde que apresentei a proposta da Clínica para crianças com autismo e o Ministério Público fez pressão, a prefeitura improvisou e começou os atendimentos. No entanto, estamos recebendo reclamações sobre a qualidade e a duração dos serviços oferecidos. Estamos atentos”, salientou Pisoni, que tem se comprometido com a causa das famílias de crianças e jovens com deficiência desde o início de sua pré-campanha.

Pisoni lembra que no dia 4 de junho, uma matéria publicada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) reforçou a necessidade de a Prefeitura de Gurupi fornecer tratamento multidisciplinar adequado aos pacientes com TEA, estipulando uma multa diária de R$ 5 mil pelo descumprimento das obrigações impostas judicialmente.

O promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes, da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, destacou a falta de profissionais qualificados e de um espaço específico para atender à crescente demanda de pacientes com TEA, sublinhando a importância da intervenção precoce e especializada.

Cristiano Pisoni segue empenhado em promover melhorias substanciais na área de saúde infantil em Gurupi, com propostas que visam transformar o atendimento e garantir uma atenção integral e de qualidade para todas as crianças do município.