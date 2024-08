PL de Figueirópolis declara apoio a Fontoura após desistência de Toti

Após a desistência do ex-vereador Toti Milhomens (PL) de disputar a prefeitura de Figueirópolis, o Partido Liberal (PL) da cidade anunciou que irá apoiar a candidatura de José Fontoura (Republicanos) ao Paço. Fernando Fernandes (UB) é o vice da chapa.

“Recebemos com muita alegria e gratidão o apoio do PL de Figueirópolis, dos vereadores e dos pré-candidatos. Isso demonstra a confiança no projeto que estamos construindo, um projeto que visa o desenvolvimento da nossa cidade e o bem-estar da nossa gente. Agradeço também ao senador Eduardo Gomes pelo apoio e confiança depositados em nossa caminhada”, afirmou o candidato. A sigla conta com dois vereadores de mandato no município: Arnor Parrião (PL) e Herica Menezes (PL).