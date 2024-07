PL de Gurupi realizará reunião de apresentação dos pré-candidatos a vereadores 

da redação

No próximo dia 25 de julho, o Partido Liberal (PL) realizará uma importante reunião de apresentação dos seus pré-candidatos a vereadores no Centro de Convenções Mauro Cunha. O evento contará com a presença de figuras políticas de destaque, incluindo o senador Eduardo Gomes (PL), o deputado federal Pedro Júnior e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

A reunião promete ser um marco significativo na preparação para as eleições municipais, oferecendo uma plataforma para que os pré-candidatos do PL se apresentem à comunidade e discutam suas propostas e visões para o futuro de Gurupi.