PL inicia encontros pelo interior do estado mobilizando militantes para evento com Bolsonaro e Michelle no Tocantins

da redação

A presidente do PL Mulher Tocantins, Nilmar Ruiz, iniciou nesta quarta-feira (22/05), uma série de encontros pelo interior do estado, visando fortalecer as lideranças femininas partido e divulgar o evento estadual que contará com a presença da ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, e do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, no próximo dia 8 de junho, em Palmas. O primeiro desses encontros ocorreu em Dianópolis, marcando o início de uma jornada de mobilização.

Os encontros, destinados exclusivamente às mulheres filiadas ao PL, buscam discutir políticas e estratégias para aumentar a participação feminina na política local. “Esses eventos são fundamentais para engajar e inspirar nossas filiadas, além de oferecer uma plataforma para que possam expressar suas ideias e aspirações”, afirmou Nilmar Ruiz.