Podcast “Mulheres por Gurupi”, com Juliana Pisoni, fala sobre famílias em vulnerabilidade social em seu segundo episódio

Por Redação

De acordo com Cristiano Pisoni, o podcast é uma peça-chave para ampliar visão dos eleitores sobre o que deve melhorar

Prestes a lançar seu segundo episódio, o podcast do movimento “Mulheres por Gurupi” já mostrou para que veio: “Vamos debater propostas do Cristiano e políticas públicas que precisam entrar para o plano de gestão dele. E tudo isso, junto com quem entende de cada assunto tratado”, explicou Juliana Pisoni, criadora do movimento, empresária e esposa do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB).

Para Cristiano, esse é um dos passos rumo a uma “Gurupi para os gurupienses”: “Com o podcast, ouvimos as necessidades da população, informamos a todos o que precisa melhorar e mostramos como podemos trabalhar por isso. É o que precisamos fazer para construir uma gestão preocupada com a população, e não com auto favorecimento”.

De acordo com Juliana, o podcast serve ainda como um indicador para a população, que mostra a situação da cidade e o que precisa ser cobrado da prefeitura sobre determinadas pautas. “Um exemplo foi o nosso primeiro episódio. Trouxemos mães de autistas que integram a Associação Protetora dos Autistas de Gurupi (Aspag), para falarem sobre os desafios, por exemplo, na busca por um diagnóstico completo. Em Gurupi não é possível fazer ainda, e a próxima gestão precisa fazer alguma coisa para mudar essa realidade”, declarou ela.

