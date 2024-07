Podemos confirma no dia 01 de agosto candidatura de Eduardo Siqueira Campos à Prefeitura de Palmas

Por Redação

O partido Podemos anunciará oficialmente a candidatura de Eduardo Siqueira Campos à prefeitura de Palmas no dia 1º de agosto, data que é também o aniversário do ex-governador Siqueira Campos. O evento ocorrerá na Feira Coberta do Jardim Aureny III, marcando o retorno de Eduardo ao local após mais de um ano de campanha nos bairros.

Aos 65 anos, Eduardo Siqueira Campos se apresenta com disposição para encarar mais um desafio político. Durante a pré-campanha, ele optou por um contato direto com a população, escolheu ouvir e sentir de perto as demandas dos moradores de Palmas, conforme aprendeu com seus pais.

Eduardo destacou a importância pessoal desta data, que coincide com o centenário de sua mãe, Aureny Siqueira Campos, e o que seria o 96º aniversário de seu pai. Ele se compromete a continuar o legado de seus pais de trabalho, luta e serviço à comunidade. Além da confirmação da candidatura de Eduardo, o evento também oficializará a chapa completa dos vereadores do Podemos.

Perfil

Eduardo Siqueira Campos é filho de José Wilson Siqueira Campos e Aureny Siqueira Campos. Nascido em 4 de março de 1959, em Campinas, SP, mudou-se para Colinas do Tocantins com sua família. Ele é educador, formado em Pedagogia, empresário do ramo de Comunicação, casado com Polyanna Marques e pai de sete filhos. Ao longo de sua carreira, foi deputado federal, primeiro prefeito eleito de Palmas, senador da república, secretário de estado e deputado estadual.

Confira a íntegra do Edital de Convenção.