Podemos e Agir firmam aliança em Palmas fortalecendo pré-candidatura de Eduardo Siqueira

Por Redação

Os presidentes metropolitanos do Podemos, Eduardo Siqueira Campos, e do Agir, pastor Carlos Eduardo Velozo, divulgaram, nesta segunda-feira, 8, uma carta dirigida ao povo de Palmas para informar a aliança entre as duas siglas partidárias na Capital, visando o fortalecimento da pré-candidatura de Eduardo Siqueira Campos à prefeito nas eleições deste ano.

Na carta, os presidentes destacam que a aliança partidária divulgada agora descende de uma união política existente desde a criação do Tocantins e fundação de Palmas. E tem como precursores o ex-governador Siqueira Campos, dona Aureny Siqueira Campos, o pastor Amarildo Martins e a pastora Maria Barbosa.

Ambos destacam que a aliança se propõe a apresentar um projeto que visa uma Palmas bem cuidada, assim como a preservação de valores éticos, morais, cristãos e familiares.

“Esta é uma reação daqueles que preservam a política feita por idealismo, dos que enxergam na política um sacerdócio e que a administração pública é lugar do interesse público e não de outros interesses”, diz a carta.

“Podemos e Agir conclamam as demais forças que possam enriquecer, a partir desse valores mencionados, essa Aliança. Pois este não é um projeto de Poder, ao contrário, é um projeto de gestão e de administração pública, onde o espírito público deve nortear todas as ações”, complementa o documento.

Os dois presidentes informaram também que as duas siglas decidiram lançar uma chapa unificada de vereadores. Todos os pré-candidatos do Agir também se filiaram no Podemos. A chapa unificada a ser homologada na convenção terá 24 candidatos ao Legislativo Municipal.