“Polícia Ambiental faz trabalho de excelência”, diz Cristiano Pisoni

Na reinauguração da 3ª Companhia da Polícia Ambiental, tucano concluiu: “Estrutura é nova, mas o trabalho de excelência faz história há tempos”.

Por Redação

Nesta segunda-feira (29), foi celebrada a reinauguração da 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental do Tocantins, em Gurupi. Dentre as autoridades presentes, Cristiano Pisoni, pré-candidato a prefeito de Gurupi pelo PSDB, participou do evento, elogiando o trabalho da Polícia Ambiental.

“São 39 municípios atendidos nas regiões sul e sudeste do Tocantins por esse Batalhão, que atua com primazia em defesa do Meio Ambiente e com muito respeito e proteção ao nosso querido Agronegócio, atingindo o equilíbrio perfeito”, enfatizou Pisoni.

A solenidade da reinauguração teve vários momentos, incluindo o desfile da frota de veículos dos diversos batalhões presentes e da cavalaria, além de apresentações da banda da Polícia Militar. Para Cristiano, cada parte do evento demonstra a grandeza do trabalho exercido por cada um dos batalhões, principalmente, dado ao momento, da Polícia Ambiental.