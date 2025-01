Polícia procura fazendeiro que matou empregado a tiros no interior do Tocantins

da redação

A Polícia Civil do Tocantins está à procura de Jero Júnior Previato Trindade, 41 anos, apontado como autor do assassinato de Divino França Ferreira, crime ocorrido no dia 30 de novembro de 2024, na zona rural de Aragominas. Três dias depois do crime, ele se apresentou na 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Araguaína), mas como não configurava mais situação de flagrante, ele foi ouvido e liberado.

A investigação foi conduzida pela 24ª Delegacia de Polícia de Aragominas em conjunto com a DHPP – Araguaína. “No decorrer do trabalho investigativo, realizamos diversas diligências, colhemos depoimentos das testemunhas, analisamos laudos periciais e obtivemos a confissão dele. Porém, de imediato, logo após se apresentar, ele se evadiu da cidade e nunca mais foi visto”, ressalta o delegado-chefe da 2ª DHPP, Breno Eduardo Campos Alves, que também responde pela 24ª Delegacia de Polícia de Aragominas.

Conforme apurado, Divino prestava serviço na fazenda de Jero Júnior e após a rescisão do contrato de trabalho, no dia 30 de novembro do ano passado, o proprietário foi até o imóvel onde a vítima residia e pediu para que Divino deixasse o local, uma vez que havia sido demitido da fazenda.

“Todavia, houve uma discussão seguida de confronto corporal. Jero então vai até o interior de sua caminhonete, pega uma arma de fogo e desfere um disparo à queima roupa contra Divino, seguido de diversos outros disparos que atingiram os membros e as costas da vítima. Após o crime, ele não solicitou ajuda emergencial, não acionou socorro, evadiu do local e ao informar à sua esposa, esta solicitou parentes para tratarem do gado na fazenda, os quais, só então, encontraram o corpo da vítima caído em frente a casa”, contextualiza o delegado.

Para a autoridade policial, a motivação para o crime é considerada fútil, uma vez que resulta de uma discussão em virtude da mudança de Divino do imóvel da fazenda. “Jero utilizou uma pistola semiautomática, de calibre .45, não havendo chances de defesa por parte de Divino, o qual se encontrava desarmado”, ressalta.

Com a conclusão das investigações, o procedimento foi remetido ao Poder Judiciário e a prisão preventiva de Jero Júnior foi decretada. “Mas até o momento não obtivemos êxito em sua captura. Contamos com o apoio da população para que nos auxilie a encontrar o autor para que possa responder pelo crime que cometeu. Qualquer informação, por mais simples que seja, pode ser fundamental para sua localização. Importante lembrar que o anonimato é garantido”, finaliza.

Informações sobre o paradeiro de Jero Júnior podem ser repassadas para a DHPP- Araguaína, por meio do número de WhatsApp (63) 3411-7366 ou ainda pela Central 197.