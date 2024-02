”Política se faz todos os dias”, afirma deputado Eduardo Fortes durante extensa agenda neste sábado, 24

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes cumpriu extensa agenda neste sábado, 24. O roteiro do parlamentar iniciou nas comemorações dos 35 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Gurupí. Em seguida Fortes participou de evento solidário no setor Campo Bello, também em Gurupi, marcou presença no Leilão Especial do Sindicato Rural de Gurupí e finalizou sua agenda na cidade Cariri celebrando os 33 anos do município e recebendo aplausos e o carinho da população.

“Política se faz todos dias. Dentro ou fora dos gabinetes, nas ruas e junto à comunidade. Sempre estou à disposição para defender e buscar soluções para as demandas de Gurupí, das regiões Sul e Sudeste e todo o Tocantins”, destacou o parlamentar, acrescentando que com muita alegria e disposição participa de eventos e reuniões, percorrendo os municípios tocantinenses.

Eduardo Fortes também reforçou o respeito e o diálogo para com a população. “Me sinto honrado em poder representar milhares de tocantinenses e agradeço a forma como me acolhem quando chego em cada município, sempre com respeito e carinho”, disse.

Compromisso

Atuante na área social e representante do setor agroindustrial tocantinense, Eduardo Fortes é presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA) e idealizou e implantou os projetos sociais Horta Comunitária, Casa de Apoio Nova Esperança, Atleta do Amanhã e Sopão Solidário que atende milhares de famílias. Em parceria com instituições, como a Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupí, Cooperfrigu, Fazendão Agronegócios entre outras, o parlamentar está fomentando várias ações, entre elas a realização de cursos de qualificação profissional de jovens e adultos para inserção no mercado de trabalho.

“Temos que buscar alternativas para que os tocantinenses tenham novas oportunidades sempre”, reforçou ele.