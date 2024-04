Porto Nacional: União Brasil e partidos aliados promovem evento de apoio à reeleição do prefeito Ronivon Maciel

Por Redação

O União Brasil promove, nesta sexta-feira, 5 de abril, a partir das 19h30, um grande evento de lançamento da pré-candidatura à reeleição do prefeito de Porto Nacional Ronivon Maciel e apresentação dos novos quadros políticos do partido na cidade. O encontro será realizado na Praça da Juventude, no setor Novo Planalto.

Além do prefeito Ronivon, vários vereadores da base do governo municipal se filiaram ao partido, em uma grande articulação política comandada pelo vice-presidente estadual do União Brasil, deputado federal Carlos Gaguim.

O evento contará com a presença de lideranças políticas de vários partidos: União Brasil PSD, PT, PCdoB, PV, MDB, PSDB, PRD, AVANTE, DC, AGIR e PRTB.

Durante a gestão do prefeito, Porto Nacional se consolidou como terceira maior economia do Estado, gerou mais de 2,5 mil novos empregos formais e viu seus bairros receberem obras de melhoria de infraestrutura que jamais tiveram.