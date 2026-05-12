Pré-campanha ao governo do TO esquenta: Dorinha desafia Vicentinho Júnior sobre emendas, e tucano rebate com críticas à saúde

Senadora provocou adversário sobre investimentos na região do Bico do Papagaio; deputado respondeu em live, evitou citar valores, mas atacou gestão Wanderlei Barbosa

Por Wesley Silas, com informações de Alex Câmara/Orla Notícias Tocantins

A pré-campanha para o governo do Tocantins entrou em campo de confronto direto entre a senadora Dorinha Seabra Rezende (UB) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB). O clima esquentou após um discurso da senadora durante agenda no Bico do Papagaio, no qual desafiou o tucano a comparar o montante de emendas destinadas à região restringindo a análise ao período em que ela foi deputada federal.

“Eu tive três mandatos de federal. Muita gente que também teve os mesmos três. Vamos ver quanto de dinheiro trouxe para cá”, provocou Dorinha. Vicentinho Júnior está em seu terceiro mandato como deputado federal.

“Não adianta lembrar do Bico só em ano de eleição”

Em discurso na cidade de Sítio Novo, na segunda-feira (11), a senadora criticou o que chamou de presença oportunista na região. “Não adianta lembrar do Bico só em ano de eleição e vir aqui de vez em quando passear, montar num cavalo e estar passeando por aí e achar que está fazendo investimento”, disse. “Não adianta dizer que é importante e só lembrar na hora de fazer foto ou de buscar voto”, completou.

Dorinha evitou, no entanto, apresentar números próprios de emendas destinadas ao Bico do Papagaio.

Vicentinho evita falar de valores, mas rebate com críticas à saúde

Na manhã desta terça-feira (12), Vicentinho Júnior respondeu em uma live. Ele afirmou ter obras nos 25 municípios do Bico do Papagaio, mas não citou valores de emendas próprias. O pré-candidato do PSDB mencionou ter residência em São Miguel (TO), cidade da região, e disse conhecer lideranças locais pelo nome alfinetando a adversária: diferente dela, não precisa ser apresentado.

O deputado foi além e atacou a senadora por suposto silêncio diante de problemas crônicos do Estado, administrado pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), aliado de Dorinha. “É melhor andar a cavalo do que banhar de ‘corgo’, de cachoeira, ficar em campo de futebol toda hora”, cutucou, em referência à fala anterior da adversária.

Vicentinho citou a crise na saúde. “As pessoas estão sofrendo nos HGP da Vida, no Regional de Araguaína, de Porto Nacional . Não vejo a senhora pegando o microfone, falando do colapso que se tornou a saúde do Estado. Pessoas morrendo.”

“Bora pro debate!” – tucano provoca Dorinha

O pré-candidato encerrou sua fala com tom duro. “Mas não vem, Dorinha, com cinismo para o meu lado. Porque para cada cinismo vosso, para cada agressão gratuita vossa, eu vou mostrar uma verdade neste nosso Estado e no nosso país. Bora pro debate!”, concluiu.

O embate entre Dorinha Seabra e Vicentinho Júnior marca uma virada na pré-campanha ao governo do Tocantins. Até então, a senadora do UB mantinha uma postura mais cautelosa, evitando confrontos diretos com os demais pré-candidatos. Agora, ao provocar o deputado federal do PSDB em público — mesmo sem apresentar números próprios de emendas — Dorinha sinaliza uma estratégia mais ofensiva, buscando se posicionar como alternativa viável diante de um cenário ainda indefinido.

Para Vicentinho Júnior, aceitar o embate foi a resposta esperada por sua base. O deputado optou por não entrar no jogo dos números de emendas — terreno movediço para ambos — e redirecionou o ataque para o calcanhar de Aquiles da senadora: sua aliança com o governo Wanderlei Barbosa, alvo de críticas recorrentes, especialmente na área da saúde.

A provocação final — “Bora pro debate!” — escancara o tom que deve marcar os próximos meses: confronto direto, sem trégua, com cada candidato tentando definir o terreno da disputa.