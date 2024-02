Pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni , se aproxima do PSDB estadual

Por Wesley Silas

O empresário e pré-candidato a prefeitura de Gurupi, Cristiano Pisoni e os empresários Itelvino Pisoni e Arimar Linhares estiveram no início da noite desta quinta-feira, 08, com presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Mulher e prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro e do seu esposo, deputado estadual Eduardo Mantoan (PSDB).

Com origem no PDT, hoje presidido no Tocantins pelo vice-governador, Laurez Moreira, o empresário Cristiano Pisoni, filho de um dos históricos pedetista no Tocantins, o presidente da Fecomércio, empresário Itelvino Pisoni, teve a janela do PSDB aberta para ser o possível partido à sua candidatura à Prefeitura de Gurupi.

“Foi uma visita institucional e o Cristiano foi convidado para se filiar no PSDB”, disse uma fonte próxima a Cristiano.