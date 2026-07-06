Pré-candidato ao senado, Gaguim visita cinco municípios no final de semana e garante apoio de prefeita de Barra do Ouro

da redação

O deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil) intensificou as articulações da pré-candidatura ao Senado com uma agenda que percorreu cinco municípios do Tocantins no último fim de semana, entre os dias 3 e 5 de julho. O parlamentar cumpriu roteiro nas cidades de Gurupi, Pium, Almas, Barra do Ouro e Goiatins, onde se reuniu com lideranças políticas, produtores rurais e representantes da comunidade local para apresentar as diretrizes de sua plataforma eleitoral.

APOIOS POLÍTICOS

Durante a passagem por Barra do Ouro neste domingo, 5, Gaguim recebeu o apoio formal da prefeita Nélida Vasconcelos Miranda Cavalcante (Republicanos). Na sequência, o deputado participou da 20ª Cavalgada de Goiatins e, no sábado, 4, cumpriu agenda na tradicional Cavalgada de Almas, no sudeste do Estado, ocasiões em que defendeu o fortalecimento da identidade cultural dos municípios e a valorização do homem do campo.

O roteiro do parlamentar também contemplou o acompanhamento de obras públicas e o fomento ao agronegócio regional. Na sexta-feira, 3, em Gurupi, Gaguim participou do lançamento da segunda etapa das obras do Hospital Geral de Gurupi (HGG), da entrega de novos equipamentos para a unidade hospitalar e da assinatura da ordem de serviço de uma Escola de Tempo Integral. Em Pium, o pré-candidato esteve na 24ª ExpoPium, onde acompanhou a inauguração da nova sede do Sindicato Rural local.