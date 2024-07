Pré-candidato Eduardo Fortes promete Reforma Tributária para impulsionar comércio em Gurupi durante caminhada na Avenida Honorinha Alves Furtado

Por Redação

Em uma série de visitas a comércios, o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, dedicou a manhã desta segunda-feira, 29, a uma caminhada na Avenida Honorinha Alves Furtado, no setor Alto da Boa Vista, onde dialogou com comerciantes e clientes.

Fortes aproveitou a ocasião para reafirmar seu compromisso com a classe empresarial e destacar a importância do desenvolvimento do comércio local para o crescimento da cidade.

“Gurupi é um polo da região sul, e precisamos fazer esse comércio crescer ainda mais”, afirmou.

Durante sua visita, o pré-candidato enfatizou que seu plano de governo visa fortalecer parcerias com o município para oferecer melhores condições aos comerciantes, focando especialmente na questão tributária. Ele abordou as reclamações recorrentes acerca dos altos valores das taxas tributárias, como IPTU, alvarás, vigilância sanitária e fiscalização, além da demora na emissão de documentações.

“A dificuldade em trabalhar no comércio é grande, e os lucros são mínimos diante das altas taxas. Com o valor elevado das tributações, muitos não conseguem manter seus negócios, impactando a geração de emprego e renda”, explicou Fortes.

Eduardo Fortes garantiu que implementará uma reforma tributária logo no início de sua gestão, eliminando taxas de iluminação pública e lixo, reduzindo as taxas de alvará e simplificando os processos documentais.

Concluindo suas visitas, Fortes participou da solenidade de reinauguração da sede da 3ª Companhia Ambiental de Gurupi (3ª CIA – BPMA), onde reafirmou seu compromisso com a cidade e o meio ambiente.