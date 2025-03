Pré-candidatos ao senado, Vicentinho Júnior alfineta Alexandre Guimarães: “Não adianta fazer vídeos ao lado de ministro”

da redação

O deputado federal Vicentinho Júnior (Progressistas) demonstrou insatisfação com o colega de bancada, Alexandre Guimarães (MDB), durante um evento realizado na sede da Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira (25). O encontro marcou a assinatura do convênio com o Instituto Xambioá para a construção do Residencial Juriti, no Aureny I, em Palmas. Sem citar diretamente o nome do emedebista, Vicentinho Júnior enviou um recado nas entrelinhas: “Não adianta ficar gravando vídeos ao lado de ministro porque casa não cai do céu”, disse o parlamentar, em uma clara crítica ao estilo de atuação de Guimarães.

O deputado fez questão de ressaltar que a articulação para a viabilização das moradias populares foi feita em parceria com a senadora Dorinha Seabra Rezende (UB) e com o também deputado Carlos Gaguim (UB), destacando o trabalho conjunto que garantiu o avanço do projeto habitacional.