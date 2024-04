Pré-candidatos pelo PDT em Gurupi se reúnem para discutir e alinhar estratégias para as eleições

Por Redação

Com o objetivo de dialogar sobre os desafios e oportunidades para Gurupi, bem como alinhar as estratégias para as eleições deste ano, o pré-candidato a vice-prefeito, Juarez Moreira, juntamente com os pré-candidatos a vereadores pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), na cidade, se reuniram na noite desta terça-feira, 23. Também esteve na reunião o pré-candidato a prefeito, o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD).

O pré-candidato Juarez Moreira, falou do seu compromisso com a comunidade de Gurupi, bem como destacou a importância da colaboração e trabalho em conjunto. “Não poderia deixar de estar aqui presente junto a vocês, nosso projeto é um só, estou para somar e ajudar a fazer a diferença. Temos muito a fazer, muito para discutir, planos para colocarmos em prática pensando no bem do nosso povo. Estou pré-candidato a vice-prefeito, ao lado do amigo Eduardo Fortes, esse deputado que eu tenho uma admiração muito grande, que faz um trabalho essencial. É um cara humilde, humano, que gosta de fazer a boa política. É preciso que estejamos unidos, tenho a plena convicção de que o PDT tem capacidade de eleger muitos e isso dependerá do trabalho de cada um de nós. Estou à disposição de vocês, no que eu puder contribuir”, declarou.

Na oportunidade, o pré-candidato a prefeito, Eduardo Fortes (PSD), frisou o seu compromisso com Gurupi. “Esse é um projeto de todos nós. Eu, assim como vocês, estou neste projeto porque quero mudanças. Reafirmo o meu comprometimento e responsabilidade com a cidade e com a comunidade. Sei que juntos podemos enfrentar os desafios que virão e conquistar a confiança dos gurupienses”, disse.

Participaram da reunião a presidente municipal do PDT, Professora Zenaide; os advogados Dr. Cícero, Dr. Massaro e Dr. Ricardo; o contador, Amorim; e os pré-candidatos a vereadores, Bispo Wesley, Daniel Barbosa, Doris Barros, Euripedes Fernandes, Josiley Tranquedo, Luciana Vieira, Marciel José, Marilis Fernandes, Neuzilene, Pedro Moraes, Professor Wellington, Professora Alana, Rita de Cássia, Romildo Santos, Tenente Portilho, Vinicim e Wendel Gomides.