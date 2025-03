Pré-candidatura coletiva para deputado federal em 2026 é lançada por vereadores

da redação

Um grupo de oito vereadores de Araguaína anunciou a formação de uma pré-candidatura coletiva para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. A iniciativa, inédita no Tocantins, marca a primeira vez que um grupo de vereadores se une para disputar, de forma coletiva, uma vaga na Câmara dos Deputados.

A proposta da candidatura coletiva surgiu com o objetivo de unir forças e ampliar a presença política no cenário nacional. Os parlamentares envolvidos defendem que a articulação conjunta pode aumentar a eficiência da atuação legislativa e garantir que diferentes pautas de interesse dos municípios sejam debatidas com maior alcance e impacto.

O grupo é composto pelos vereadores Marcos Duarte (PSD), Luciano Santana (PL), Gideon Soares (PL), Thiago Costa (MDB), Robert Delmondes (PRD), Geraldo Silva (PL), Professor da Guia (UB) e Soldado Alcivan (PSD).

Expressiva votação nas eleições municipais

A força política do grupo se reflete no desempenho eleitoral dos parlamentares nas eleições municipais de 2024. Juntos, os oito integrantes somaram 15.035 votos, demonstrando representatividade significativa em Araguaína. O número expressivo de votos reforça a base política consolidada pelos vereadores e a viabilidade da candidatura coletiva como uma alternativa para ampliar a presença do Tocantins na Câmara dos Deputados.

Ampliação do grupo e maior proximidade com a população

Os integrantes da pré-candidatura coletiva esperam a adesão de mais vereadores e ex-vereadores de diferentes regiões do Tocantins. A iniciativa parte do princípio de que unir parlamentares municipais fortalece a representatividade do estado, já que os vereadores estão em contato direto com a população e conhecem de perto as demandas dos municípios. Dessa forma, a proposta busca garantir que as vozes das cidades tocantinenses sejam levadas com mais força ao Congresso Nacional.

