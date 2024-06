Pré-Candidatura em Palmas: Ataídes Oliveira anuncia desistência para focar em projeto para 2026

Por Wesley Silas

Em um anúncio inesperado no cenário político de Palmas, a capital do Tocantins, o pré-candidato do Partido Novo, Ataídes Oliveira, anunciou que está desistindo da corrida pela prefeitura devido a “dificuldade de ausentar da presidência” de suas empresas. O comunicado foi feito na tarde de hoje, 17 de junho, através de suas redes sociais.

No vídeo divulgado no instagram, Ataídes revelou que a decisão foi tomada devido à dificuldade em conciliar suas responsabilidades empresariais com a campanha eleitoral. “Sou obrigado a desistir da pré-candidatura à prefeitura de Palmas, mas não vou desistir da política. Apesar do cenário atual, Ataídes Oliveira não se afastará definitivamente da política. O empresário anunciou a criação de um novo projeto de longo prazo, com foco em 2026. “Tenho grandes planos e objetivos para nosso estado e nossa população, e estou começando a estruturar uma nova jornada política para as próximas disputas eleitorais”, disse, sem especificar qual cargo planeja disputar.

Confira AQUI o vídeo na íntegra:

https://www.youtube.com/watch?v=mM7Xq0q2PtM