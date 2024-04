“Precisamos do protagonismo das mulheres na política”, destaca juíza do TRE Tocantins durante evento

da redação

A participação feminina na política e na vida da sociedade ganhou um importante incentivo com a presença do programa permanente +Mulher +Democracia do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), realizado nessa terça-feira, 23, em Dianópolis. Com foco na educação e no fortalecimento da representatividade feminina na política tocantinense, a roda de conversa ocorreu no auditório do Campus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) do município.

Mediada pela coordenadora do programa permanente +Mulher +Democracia, juíza Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, a roda de conversa teve como debatedoras a presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Dianópolis, Cláudia Rogéria; e a professora e diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Celenita Gualberto Pereira Bernieri. Contou ainda com a participação do juiz eleitoral da 25ª Zona Eleitoral, João Alberto Mendes Bezerra Júnior.

Por meio de mensagem, lida pela juíza Edssandra Barbosa da Silva, o ouvidor Regional Eleitoral, ouvidor das Mulheres+ e coordenador geral dos Programas Permanentes do TRE-TO, juiz José Maria Lima, ressaltou a importância do protagonismo político da mulher e o papel da ouvidoria.

“A Ouvidoria das Mulheres, tem a finalidade de conhecer e buscar soluções para essa triste situação de desrespeito aos direitos políticos das mulheres, é o canal especializado de acolhimento, numa perspectiva inclusiva, para o recebimento das demandas das mulheres, contra a violência aos direitos políticos, à igualdade de gênero e à participação feminina”.

Roda de conversa

A roda de conversa foi aberta com a apresentação da suça, uma dança tradicional regional, proporcionada pelo grupo cultural Suça das Dianas. A juíza Edssandra Barbosa da Silva ressaltou a necessidade do envolvimento direto da mulher na política. “Precisamos, cada vez mais, do protagonismo das mulheres na política. Somos maioria entre os eleitores e, no entanto, ainda somos uma minoria nos poderes Executivo e Legislativo. Temos que nivelar essa balança com a competência, sensibilidade e o comprometimento que as mulheres tem”, afirmou a juíza.

O juiz eleitoral da 25ª Zona Eleitoral, João Alberto Mendes Bezerra Júnior, enfatizou a importância da participação feminina no processo político tocantinense e nacional. “Vejo que já temos uma mudança de postura com o aumento gradual do protagonismo feminino. Mas ainda há muito para crescer. Sou otimista e considero que em breve teremos muito mais mulheres à frente das tomadas de decisões políticas, sendo eleitas e participando ativamente em todo o processo político. E o TRE Tocantins vem desempenhando um papel essencial, fomentando a inclusão e protagonismo da mulher na política”, ressaltou o magistrado.

As debatedoras, Cláudia Rogéria e a diretora Celenita Bernieri, ressaltaram a necessidade de maior envolvimento das mulheres no processo eleitoral, sobretudo em acreditar e reconhecer o potencial feminino para estar ocupando cargos de poder, de tomada de decisões, que a mulher pode, e deve, assumir um protagonismo ativo na sociedade e na política.