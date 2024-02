Prefeita Cinthia é reconduzida a presidência do PSDB do Tocantins

da redação

O PSDB reuniu os filiados nesta sexta-feira (23/2), em Palmas, para eleger as novas direções do Diretório Estadual e do Diretório Metropolitano de Palmas. A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, foi reconduzida ao cargo de presidente estadual do PSDB por aclamação durante o encontro.

Aos filiados, Cinthia lembrou da boa política feita por um dos fundadores do partido no Tocantins, o ex-governador Siqueira Campos, e destacou que continua na presidência do PSDB com sua responsabilidade renovada e comprometida em pedir votos e mobilizar os eleitores em prol dos candidatos tucanos. Para o Diretório Metropolitano de Palmas, os filiados reconduziram o ex-vereador Carlos Braga como presidente.

“A política é lugar de pessoas honestas, de palavra, de responsabilidade. A corrupção tem em todos os lugares e não podemos criminalizar a boa política, que deve ser feita por homens e mulheres com propósito em fazer um projeto diferente e melhor, com foco no bem-estar das pessoas”, ponderou Cinthia Ribeiro. Ela aconselhou aos filiados, que pensam em ser candidatos, não terem medo das urnas. E orientou que unifiquem suas bases, tenham claro os seus projetos e propósitos, lembrando que política não é feita sozinho, mas de forma coletiva, sem esquecer que redes sociais não substituem o encontro e a visita aos eleitores. “É preciso ir de casa em casa, principalmente dos nossos familiares, temos que pedir o voto uma vez, duas vezes.”