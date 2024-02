Prefeita de Miracema, Camila Fernandes, será filiada no Republicanos de Wanderlei

da redação

A Prefeita de Miracema, Camila Fernandes, está de malas prontas para sua filiação ao Partido Republicanos e preparando-se para disputar a reeleição no município. A decisão foi anunciada em uma reunião que contou com a presença do Governador do Estado, Wanderlei Barbosa, líder do partido no Tocantins e dos deputados Nilton Franco e Amélio Cayres.

Segundo Nilton Franco, está acertado, inclusive, o apoio do governador Wanderlei Barbosa à reeleição da gestora. O deputado disse que a filiação não ocorreu no encontro dessa quinta-feira, 22, porque o partido pretende fazer um grande movimento para que o ingresso dela ocorra em Miracema.