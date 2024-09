Prefeita Josi Nunes deve reunir nesta semana com candidatos do Republicanos em busca de apoio após liberação do partido pelo governador Wanderlei Barbosa

Da redação

Nesta semana, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, deve se reunir com os candidatos a vereador do partido Republicanos em busca de apoio para sua reeleição. A movimentação ocorre após o governador Wanderlei Barbosa liberar oficialmente o Republicanos para apoiar a candidatura da prefeita.

A liberação do Republicanos para apoiar a reeleição de Josi Nunes também representa uma mudança significativa no cenário político local. Com o apoio do governador Wanderlei Barbosa, a prefeita ganha fôlego adicional na corrida eleitoral.

Nos bastidores, especula-se que o encontro com os candidatos a vereador será mais do que um pedido de apoio formal; será uma oportunidade para reforçar compromissos e garantir que todos os envolvidos estejam alinhados com o projeto de reeleição de Josi Nunes.