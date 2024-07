Prefeita Josi Nunes firma compromisso com agricultores familiares e vai construir poços artesianos e cacimbas

da redação

A prefeita de Gurupi e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), durante visita à Associação Jandira, no último domingo, 28, reafirmou seu compromisso com os agricultores familiares do município. Dessa vez, a gestora se comprometeu a construir poços artesianos e cacimbas, estruturas essenciais que irão apoiar o desenvolvimento da piscicultura na região e a produção de hortaliças e tubérculos. O objetivo é impulsionar ainda mais a agricultura familiar, gerando mais renda e fortalecendo a economia local.

“Sabemos que os poços artesianos têm um custo alto e que muitos produtores não conseguem arcar com essa despesa. É por isso que a Prefeitura vai custear a construção desses poços, para que todos possam ter acesso a água de qualidade e em quantidade suficiente para suas atividades”, afirmou Josi Nunes.

As cacimbas, um recurso valioso na agricultura familiar, também serão implantadas para garantir a disponibilidade de água durante os períodos de estiagem, utilizando as águas subterrâneas acumuladas no período chuvoso.

Agricultura fortalecida

A prefeitura de Gurupi, sob a liderança de Josi Nunes, apoia os pequenos agricultores desde o preparo do solo até a comercialização dos produtos. Entre os incentivos e assistências oferecidos estão o fornecimento de adubo, calcário, sementes e transporte desses insumos por meio de caminhões caçamba e carga seca. Além disso, tratores equipados para gradagem e correção do solo são disponibilizados aos produtores.

“Nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Oferecemos todo o suporte necessário para que os agricultores possam produzir mais e melhor”, defendeu a prefeita.

Além disso, a Prefeitura promove feiras locais, criando um ambiente propício para que os produtores possam comercializar seus produtos diretamente à comunidade, sem a intervenção de atravessadores. Outro importante programa é a aquisição de alimentos diretamente das famílias produtoras, destinados à merenda escolar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Em 2024, Josi Nunes destinou R$ 550 mil para a compra desses produtos alimentícios.