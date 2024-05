Prefeita Josi Nunes leva asfalto de qualidade a 500 ruas em 60 bairros de Gurupi

Avenidas e ruas em bom estado trazem segurança no trânsito e contribuem para o desenvolvimento da cidade

Por Redação

Os serviços já autorizados pela prefeita – estrategicamente realizados durante o período de estiagem em razão da necessidade da total ausência de chuvas para que esse tipo de obra seja possível -, contemplam 88 km de recapeamento em CBUQ nas principais avenidas, 170 km de recapeamento em microrrevestimento, além de 13 km de novas pavimentações. “Sigo cumprindo meus compromissos com nossa gente e o chão preto de qualidade chegou a estes bairros. Outra notícia boa é que nas próximas semanas vamos colocar em prática mais dois contratos e incluir no pacote de obras mais R$ 48 milhões que consegui de emendas parlamentares do deputado federal Carlos Gaguim e da senadora Professora Dorinha”, adianta Josi Nunes.

Esses investimentos na infraestrutura urbana não apenas melhoram a qualidade de vida dos cidadãos, mas também impulsionam o desenvolvimento econômico de Gurupi. Vias bem pavimentadas facilitam o transporte de mercadorias, atraem novas empresas e fomentam o comércio local. O maior projeto de recapeamento dos 65 anos de história de Gurupi soma-se ao sólido plano de governo da prefeita Josi Nunes, responsável por criar um ambiente que impulsiona o crescimento econômico, onde empresários e investidores estão confiantes e investindo na cidade.

Diferencial

Nas avenidas e ruas com fluxo intenso de veículos, o pavimento está sendo feito com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A escolha é estratégica, pois o material aumenta a durabilidade das vias. “Com o CBUQ, estamos garantindo uma infraestrutura robusta e confiável para nossa cidade, que suporta melhor as variações climáticas e o fluxo constante de veículos”, explicou a prefeita.

“Além disso, o recapeamento asfáltico reduz os custos de manutenção de veículos e melhora a segurança no trânsito, fatores que contribuem diretamente para a produtividade e a eficiência dos negócios locais”, defende Josi Nunes.