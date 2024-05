Prefeita Josi refuta acusações e destaca transparência na sua Gestão Municipal

da redação

Em uma nota de esclarecimento emitida, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, respondeu a alegações recentes veiculadas em redes sociais, destacando a falsidade das informações e reiterando o compromisso com a transparência na gestão municipal.

Nota de Esclarecimento

08/05/2024

Em virtude da veiculação de vídeo em redes sociais com informações inverídicas sobre atos atribuídos a mim enquanto Prefeita de Gurupi, cabe esclarecer o que segue:

1 – Em nenhum momento, a Prefeitura de Gurupi realizou locação de Igreja para realização de qualquer evento. Portanto, a informação veiculada no vídeo em questão, atribuindo a mim, a assinatura do referido contrato, NÃO É VERDADEIRA;

2 – Sobre a licitação para construção de praças em Gurupi, o processo é totalmente eletrônico, transparente e obedientes às Leis vigentes. Possibilitando a participação de qualquer empresa, sendo a proposta que ofertar o menor preço e atender a todas as exigências do edital, a vencedora.

3 – Lamento que nossos adversários se utilizem do patrocínio de tais meios para disseminar desinformação e tentar confundir as pessoas. Melhor seria se estivéssemos discutindo propostas para cidade de Gurupi. Mas nota-se que, devido a ausência de projetos por parte dos nossos adversários, partem para essa velha prática política de disseminação de mentiras, com a intenção de confundir a pessoas. No entanto, estamos em Gurupi, um lugar de pessoas esclarecidas e que sabem bem o que é melhor para a cidade.

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi