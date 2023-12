Prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, filia-se ao União Brasil da Senadora Professora Dorinha

Por Redação

Na tarde da sexta-feira (15), a Senadora Professora Dorinha e presidente do União Brasil Tocantins recebeu a filiação do prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues. O ato de filiação, realizado em Palmas no escritório político da presidente estadual do partido, senadora Professora Dorinha, foi recheado de simbolismo e contou com a presença de quase todos os vereadores da base do prefeito, alguns aliados políticos importantes do gestor municipal, amigos e dirigentes do novo partido.

Wagner Rodrigues disse que estava em busca de um partido que tivesse os mesmos ideais que ele acredita.

Dorinha destacou a importância do fortalecimento do partido para as eleições municipais.

“As pessoas vivem nos municípios, e é onde conseguimos garantir o direito a educação, saúde e desenvolvimento, saneamento e infraestrutura. Para nós do União Brasil, essa é a tarefa, de fortalecer e dar transparência para a gestão. O Wagner vai compartilhar o seu conhecimento de tudo que vem construindo em Araguaína. Ele veio para somar ao partido e fazer a diferença”, disse a senadora.

Ao agradecer a todos, Wagner reafirmou a convicção com a decisão de aceitar o convite, destacou a seriedade de Dorinha, agradeceu os líderes partidários de diversas agremiações políticas que também o queriam e elogiou o Solidariedade, seu antigo partido.

O prefeito também salientou que o seu grupo político sai fortalecido no processo eleitoral do ano que vem e vai em busca da vitória. “Será uma vitória em prol da nossa população, do desenvolvimento econômico e do bem da nossa cidade”, finalizou, ao ser aplaudido.

O partido agora passa a contar com os gestores municipais da segunda e da terceira maiores cidades do Estado – Josi Nunes, de Gurupi, também é do União Brasil. No Tocantins são mais de 18 mil filiados, sendo desses, 39 prefeitos.