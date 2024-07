Prefeito de Conceição do Tocantins desiste da disputa à reeleição e declara apoio ao ex-prefeito Paulo Rocha

da redação

Em um movimento inesperado que pode redefinir o cenário político de Conceição do Tocantins, o atual prefeito, João Paulo, anunciou que não buscará a reeleição nas próximas eleições municipais e declarou seu apoio ao ex-prefeito Paulo Rocha (PDT). Na semana passada ambos participaram juntos da convenção partidária que contou com a presença do vice-governador Laurez Moreira.

“Agradeço ao João Paulo pela confiança. Vamos juntos construir um futuro melhor para nossa comunidade”, afirmou Paulo Rocha.