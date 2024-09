Prefeito de Lavandeira rebate críticas sobre emendas do senador Irajá recebidas no município

Por Redação

O prefeito de Lavandeira, Roberto Cesar, se manifestou neste sábado, 21, sobre as críticas da oposição em relação a fiscalização da Controladoria da União (CGU), no município.

Roberto César afirma que obras vistoriadas pela Controladoria Geral da União (CGU), estão dentro do cronograma previsto de execução e com todas as planilhas financeiras em dias, como aponta o relatório apresentado pela própria CGU.

“Toda essa situação, envolve perseguição política da oposição, na tentativa de tumultuar o processo eleitoral. Em nossa gestão, que finaliza em dezembro deste ano, batemos recordes de emendas parlamentares em parcerias com deputados e senadores, e com a grande parceria do senador Irajá, que destinou mais de R$ 6 milhões para a nossa cidade”, disse.

Com compromisso em transparência e responsabilidade fiscal, Roberto César defende. “Nossa gestão transformou Lavandeira, como uma das gestões mais comprometidas com o nosso município. Nossa cidade conquistou crescimentos significativos na saúde, na educação, na infraestrutura urbana e rural e isso tem causado ciúmes em pessoas que já estiveram na gestão e não conseguiram desenvolver os projetos que com responsabilidade e parcerias, realizamos. O senador Irajá é um grande parceiro da nossa gestão e cada recurso que ele enviou, ajudou e tem ajudado no desenvolvimento do nosso município. Lembramos que todos os recursos estão inseridos no nosso portal da transparência e não é segredo para ninguém”, frisou.